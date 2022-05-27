Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Щоб рослини на дачі та присадибній ділянці добре розвивалися, догляд потрібен не тільки за розсадою, але і за ґрунтом, який використовується.

Справа в тому, що згодом корисні речовини йдуть з ґрунту, і він втрачає свої родючі властивості, вважають автори youtube-каналу про садівництво та городництво.

«Водночас за ґрунтом можна доглядати за допомогою одного натурального засобу», — вважають вони.

Таким засобом є яєчна шкаралупа — це не просто непотрібне сміття, а й ефективне підживлення, яке здатне наситити ґрунт необхідними поживними елементами, оскільки містить фосфор, кремній, калій, кальцій, цинк, магній, фтор та низку інших елементів.

Всі вони покращують склад і структуру ґрунту, а також зменшують його кислотність.

Крім того, зазначені елементи стимулюють розвиток корисних мікроорганізмів, захищають рослини від атак шкідників та поширення деяких хвороб. До того ж вони благотворно впливають на врожайність, розмір та смак майбутніх плодів. На яєчні добрива найкраще реагують солодкий перець, баклажани, томат, бобові, вишня, чорна смородина та яблуня.

Як приготувати дієве підживлення, дивіться у продовженні відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, чим полити огірки, перець та томати у холодну погоду, щоб збільшити свій урожай.

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