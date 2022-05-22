Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Незважаючи на те, що у справі посадки та вирощування томатів вже давно, здавалося б, розкрито всі секрети, деякі дачники постійно вдосконалюють цей процес.

Так, автори одного з youtube-каналів пропонують проводити висадку розсади у відкритий ґрунт методом «посадки лежачи».

У цьому випадку, запевняють вони, під час дощу дощова вода більше надходить до коріння, тому що збирається у траншеях. Крім того, під час вітряних днів розсаду менше «тріпає», оскільки вона знаходиться в низині. Ще один випадок, коли спосіб виправдає себе — якщо рослини вже трохи витяглися, але ще не можуть стояти вертикально.

Як проводиться посадка методом «лежачи у траншею», автори каналу показали на відео.

Ще одне ноу-хау у справі вирощування помідорів показали автори іншого youtube-каналу. Вірніше, це навіть не нова ідея, а забутий метод, що застосовувався за часів наших дідусів та бабусь — підживлення розсади без хімії, на основі лаврового листу.

Справа в тому, що лавровий лист має багатий хімічний склад: у ньому містяться елементи групи B, C, а також кальцій, фосфор, фтор, ефірні олії та багато інших елементів. Всі вони покращують рух соків у рослинних клітинах, допомагають відновитися ослабленим культурам, забезпечують нормальне протікання процесу фотосинтезу, захищають від шкідників та надають інший сприятливий вплив та збільшують урожайність.

Добриво готується так: лаврові листочки необхідно покришити і подрібнити в кавомолці. Отриманий порошок додаємо в ґрунт при посадці насіння або ж при пікіруванні паростків з розрахунку 1 чайна ложка на одну склянку ґрунтосуміші.

Можливо, комусь із дачників ці методи здадуться цікавими, і вони почнуть застосовувати їх уже наступного сезону.

Нагадаємо, раніше досвідчені городники відповіли на питання колег-початківців, що робити, якщо листя на помідорах скручується «човником».

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