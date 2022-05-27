У Києві вирішували долю наступного чемпіонату України з футболу: де пройде та коли старт

У п'ятницю, 27 травня, у столичному Будинку футболу відбулася нарада керівників клубів Української прем'єр-ліги (УПЛ). Там вирішувалася доля наступного чемпіонату країни з футболу, який цього сезону через вторгнення російських окупантів так і не був відновлений у лютому.

Не зважаючи на війну, наступний сезон, найімовірніше, проведуть у межах України, повідомляє Telegram-канал BurBuzz. Така директива, яку підтримують більшість клубів прем'єр-ліги, виходить від президента України Володимира Зеленського, який ясно дав зрозуміти, що винятків щодо виїзду за кордон не робитимуть.

Проводити чемпіонат можуть у Києві, оскільки місто краще за інших захищене від ракетних обстрілів, а також має в своєму розпорядженні п'ять-шість стадіонів, на яких можна проводити поєдинки. Іншим варіантом є західна частина України: матчі можуть прийняти Львів, Ужгород, Тернопіль, Чернівці та, можливо, Луцьк.

Вже виробляється чіткий алгоритм, як діяти під час тривоги та загрози обстрілу з повітря. Швидше за все, матч перериватимуть, а команди вирушать у роздягальні. Якщо тривога затягнеться, то догравання відбудеться наступного дня. Почати сезон можуть орієнтовно у серпні чи наприкінці липня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося про можливих суперників у Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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