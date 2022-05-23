Стали відомі можливі суперники «Динамо» на шляху до Ліги чемпіонів

Київське «Динамо», яке розгромило в благодійному спарингу естонську «Флору», дізналося про можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Команда Мірчі Луческу, яка посіла у перерваному через війну з росією чемпіонаті України друге місце, стартує у другому раунді відбору. На цьому етапі змагань «біло-сині» будуть «сіяними» та зіграють із віцечемпіоном Туреччини або Кіпру — «Фенербахче» зі Стамбула або АЕКом з Ларнаки (жеребкування — 15 червня, матчі — 19/20 та 26/27 липня).

У разі успішного подолання стартового бар'єру динамівці у третьому раунді відбору ЛЧ знову потраплять до числа «сіяних» і зіграють з кимось із квартету «несіяних» — французький «Монако», данський «Мідтьюлланд», австрійський «Штурм» та бельгійський «Юніон» Сент-Жуліаз" (жеребкування — 18 липня, поєдинки — 2/3 та 9 серпня).

А ось у вирішальному, плей-оф раунді кваліфікації, «Динамо», на жаль, «сіяним» уже не буде. Жеребкування цього етапу відбудеться до матчів третьої кваліфікації, 2 серпня, а отже, привілеї отримають пари за участю португальської «Бенфіки» та фіналіста Ліги Європи шотландського «Рейнджерс», у яких клубний рейтинг вищий. Вони і будуть потенційними суперниками киян (матчі плей-оф раунду ЛЧ заплановані на 16/17 та 23/24 серпня).

Додамо, що клуби, що вилетіли у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів («Шлях ліг»), потраплять до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, а невдахи 3-го раунду відбору — до групового турніру Ліги Європи.

До речі, донецький «Шахтар», який завершив чемпіонат України на першому місці, стартує в єврокубковому сезоні одразу в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти «Динамо» Буяльський, Гармаш та Бесєдін залишили тренувальний табір збірної України.

Фото ФК «Динамо»

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