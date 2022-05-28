Для однієї із категорій українців змінили порядок нарахування страхового стажу: що важливо знати

В Україні, де віднедавна розмір середньої зарплати розраховують по-новому, змінено порядок обчислення стажу депортованим особам. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України у Facebook.

«Депортованим особам, які знаходилися на спецпоселенні, періоди роботи на спецпоселенні зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії у потрійному розмірі відповідно до Закону України від 15 лютого 2022 року № 2040-IX „Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства“. Для зарахування у потрійному розмірі відповідних періодів роботи, що мали місце до 1 січня 2004 року, необхідно надати документи про: належність до депортованих осіб (посвідчення); час (період) перебування на спецпоселенні; періоди роботи на спецпоселенні», — повідомили у Пенсійному фонді.

Також у відомстві зазначили, що:

•Посвідчення видається уповноваженим органом, в т. ч. місцевою держадміністрацією.

•Час перебування на спецпоселенні визначається періодом з моменту депортації до моменту зняття режиму спецпоселень.

•Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи або архівними установами.

Як писали «ФАКТИ», чимало українців, які в довоєнний час працювали у мережі супермаркетів чи у магазинах, зіткнулись з такою проблемою — заклади не працюють, тому що пошкоджені російськими окупантами. Адміністрація не дає роз’яснення щодо статусу на роботі, виплат не здійснює. Офіційно працівник не звільнений, йому не надано статус безробітного. Завідувачка П'ятихатського бюро правової допомоги Тетяна Федан пояснила які подальші дії мають бути стосовно роботодавця в такому випадку.

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