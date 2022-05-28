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Тарас Тополя обзавівся на війні новим другом: ALYOSHA відреагувала емоційно

12:44 28 травня 2022
Тарас Тополя

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який зі зброєю в руках захищає Україну від російських загарбників, показав у Instagram свого нового друга.

«Кіт камуфляжний і його парамедик», — написав він.

Його дружина, співачка Alyosha, написала в коментарях до повідомлення, що сумує за чоловіком.

«Хотіла би я стати тією кицюнькою хоч на мить… Сумую», — написала вона.

Більшість шанувальників співака в коментарях бажає йому сил і пише, щоб він беріг себе. Також фоловерам дуже сподобалася кішка.

Як писали «ФАКТИ», раніше гурт «Антитіла» та англійський співак Ед Ширан випустили обіцяну спільну пісню. Музиканти презентували кліп, у якому розповіли особисту зворушливу історію війни Тараса Тополі та його родини. Він з перших днів російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, а його дружина — співачка Alyosha із трьома дітьми були змушені виїхати за кордон.

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