Сіль насправді є: у РНБО назвали справжню причину дефіциту

Через обстріли окупантів та небезпеку для життя працівників, держпідприємство «Артемсіль», розташоване в місті Соледар Донецької області, в квітні зупинило виробництво солі. Але у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі в декілька тисяч тонн. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

«Через великий попит та „можливість заробити“ в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль. Але саме масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін!» — йдеться у повідомленні.

Там спростували твердження про те, що виробники ковбас та заводи з консервації викупили всю сіль.

«Виробники ковбас та копченостей використовують імпортну спеціально підготовлену сіль. Великі виробники, окрім власних запасів солі на складах, уклали додаткові угоди про постачання солі з-за кордону», — повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Як писали «ФАКТИ», раніше кардіолог Неля Скрупська розповіла, як комфортно почуватись при дефіциті солі.

Фото: city-news.ck.ua

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