Завдання з «постачання гарматного м’яса» буде продовжено: в Криму шукають заміну очільнику Чорноморського флота

У соціальних мережах поширюються відомості про нібито призначення на посаду командувача Чорноморським флотом рф контрадмірала В’ячеслава Родіонова. Він був 26 травня помічений у Севастополі на «церемонії покладання квітів» спільно з Михайлом Развожаєвим, псевдогубернатором міста, та нібито був представлений там як «новий командувач». То ж цілком можливо, що заміна Ігорю Осипову, за плечима якого масштабні невдачі рф на морі, вже готова.

«Персоналія Родіонова є доволі знаковою з огляду на подальші плани агресора. Фактично більшу частину своєї кар’єри він виконував специфічні командні функції, з 2008 до 2017 року обіймав переважно посади, далекі від практичного командування суднами та їх з’єднаннями, — повідомляють у Асоціації реінтеграції Криму. - У 2008 році Родіонов був призначений зі старшого помічника атомного ракетного крейсера „Петр Великий“ на командира сумнозвісного авіаносного ракетного крейсера „Адмірал Кузнецов“, якій саме й той час став на хронічний ремонт та перетворився у фактично величезну казарму. Як тільки у 2011 році цьому „російському авіаносцю“ була надана можливість виходити в море, В'ячеслава Родіонова перевели з командування кораблем на посаду заступника дивізії надводних кораблів Північного флоту. Після цього він став заступником начальника військового інституту в Санкт-Петербурзі, а з 2013 року став керівником Балтійського військово-морського інституту в Калінінграді, де й числився до 2017 року».

До сьогодні рашист Родіонов очолював ленінградську військово-морську базу, як фактично відносно «тилову» структуру російського війська.

«Якщо цей «тиловий флотоводець» стане командувачем Чорноморським флотом, то це означатиме, що основною задачею орків буде «самозбереження», злочинна блокада Чорного й Азовського морів та підготовка й постачання гарматного м'яса на фронт в Україні.

Водночас після поширення інформації про Родіонова, підконтрольні кремлю ЗМІ заявили, що нібито «командувач» Ігор Осипов перебуває на службі та «виконує обов’язки у штатному режимі». Це може означати або подальшу боротьбу кланів російських військових та спецслужб за крісло командувача флотом, або те що насправді Родіонов може отримати в Севастополі іншу посаду — заступника командувача або начальника тамтешнього «військово-морського училища» окупантів".

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