«путін не залишить НАТО іншого виходу»: експерт про участь Альянсу у війні

Американський історик російського походження Юрій Фельштинський в інтерв'ю інтернет-виданню «ГОРДОН» не відкинув, що НАТО може вступити у війну проти росії.

«Я бачу досить стрімкий розвиток подій, який зобов'язаний призвести до входження Північноатлантичного альянсу в цю війну як НАТО, не як просто окремі держави, які допомагають Україні зброєю, там, грошима», — сказав він.

Він стверджує, що так станеться, оскільки «путін не залишить НАТО іншого виходу».

«Не тому, що НАТО мріє у цю війну увійти, ні. НАТО мріє, щоб ця війна в жодному разі не розширювалася за межі України», — наголосив Фельштинський і не виключив втручання Альянсу, якщо «путін розпочне військові дії проти Молдови».

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Фото Pixabay

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