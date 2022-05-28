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«путін не залишить НАТО іншого виходу»: експерт про участь Альянсу у війні

16:08 28 травня 2022
путін

Американський історик російського походження Юрій Фельштинський в інтерв'ю інтернет-виданню «ГОРДОН» не відкинув, що НАТО може вступити у війну проти росії.

«Я бачу досить стрімкий розвиток подій, який зобов'язаний призвести до входження Північноатлантичного альянсу в цю війну як НАТО, не як просто окремі держави, які допомагають Україні зброєю, там, грошима», — сказав він.

Він стверджує, що так станеться, оскільки «путін не залишить НАТО іншого виходу».

«Не тому, що НАТО мріє у цю війну увійти, ні. НАТО мріє, щоб ця війна в жодному разі не розширювалася за межі України», — наголосив Фельштинський і не виключив втручання Альянсу, якщо «путін розпочне військові дії проти Молдови».

Ексклюзивний матеріал «Думаю, росія вирішила „йти в довгу“ — ані війни, ані миру»: політолог Тарас Загородній" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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