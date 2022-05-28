35.20 / 36.39 37.24 / 38.75
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Росіяни вдарили ракетами по Чорнобаївці: є загиблий та поранені

14:49 28 травня 2022
Обстріл Чорнобаївки

Росіяни продовжують нищити українців. Так, вони вчергове атакувала мешканців Чорнобаївки на Херсонщини. Внаслідок нападу одна людина загинула, шестеро поранено. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 27 травня 2022 року окупаційні війська РФ вчергове здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок, під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість мирних жителів», — йдеться у повідомленні.

Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється. Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Як писали «ФАКТИ», кілька тижнів тому вогнем реактивної української артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу Чорнобаївки. Було ліквідовано 29 росіян, знищено зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», танк Т-72 та іншу броньовану техніку.

1319

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Геннадій Красильников

Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у рашистів (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Перше підживлення розсади після висадки у відкритий грунт: проведіть її зараз, і готуйте цебра для томатів та перцю (відео)

Перше підживлення розсади після висадки у відкритий грунт: проведіть її зараз, і готуйте цебра для томатів та перцю (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.