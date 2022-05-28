Росіяни вдарили ракетами по Чорнобаївці: є загиблий та поранені

Росіяни продовжують нищити українців. Так, вони вчергове атакувала мешканців Чорнобаївки на Херсонщини. Внаслідок нападу одна людина загинула, шестеро поранено. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 27 травня 2022 року окупаційні війська РФ вчергове здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок, під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість мирних жителів», — йдеться у повідомленні.

Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється. Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Як писали «ФАКТИ», кілька тижнів тому вогнем реактивної української артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу Чорнобаївки. Було ліквідовано 29 росіян, знищено зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», танк Т-72 та іншу броньовану техніку.

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