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Україна

Ворога знову відкинуто під Сєверодонецьком та Бахмутом, на Слов'янському напрямку він готується до наступу, — Генштаб

19:21 28 травня 2022
Артилерія

На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступ у напрямку Борівського, але зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. А на Бахмутському загарбники безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Там тривають бойові дії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на фронті.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази обстрілював з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина-Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубічевська. А літак оперативно-тактичної авіації з повітряного простору Курської області росії завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на території Сумської області.

На Слов’янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів для поновлення наступу на окремих напрямках. З території росії триває перекидання залізницею озброєння та військової техніки в район Куп’янська Харківської області.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета — оточення наших військ у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області.

А на Херсонщині внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки. Бойові дії тривають.

Також у Генштабі повідомили, що з метою забезпечення посиленого адміністративно-поліцейського та контррозвідувального режимів в республіці білорусь до 31 серпня 2022 року вводяться тимчасові обмеження на в’їзд та перебування у прикордонних з Україною Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області.

Раніше повідомлялося, що рашисти здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади. Під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік, поранення різного ступеню тяжкості отримали шість мирних жителів.

Фото Генштаба ЗСУ

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