Ворог намагається штурмувати Сєвєродонецьк, але зазнає величезних втрат і відступає на півдні, — Генштаб ЗСУ

На початок 95-ї доби протистояння Української нації російському воєнному вторгненню найзапекліші бойові зіткнення з ворогом тривають в районі Сєверодонецька (адміністративний центр Луганщини) — армія рф веде наступ із залученням ракетних військ і артилерії, проте районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Наступальні дії ворога тривають і на Донецькому напрямку, активно застосовуючи сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби, а на сусідньому Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, триває ворожий наступ в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, проте успіхами там ворог похвалитися не може.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках Сили оборони України відбили 7 атак ворога, під час яких було знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Своєю чергою підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу «Орлан-10».

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка і нині вимушено вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Нагадаємо, президент Зеленський очікує вже найближчими днями схвалення західними країнами-партнерами рішення про передачу Україні високомобільної та важкої зброї, яка дозволить переламати ситуацію на фронті.

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