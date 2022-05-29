Потенційний суперник Ломаченка ефектно «вирубив» непереможного опонента в чемпіонському бою: відео нокауту

У ніч на неділю, 29 травня, у Брукліні (США) пройшов бій за чемпіонський пояс WBA World у легкій вазі, в якому зустрічалися володар титулу американець Джервонта Девіс (27 перемог, 25 з них — нокаутом) та його співвітчизник Роландо Ромеро (14 перемог, 12 із них — нокаутом, 1 поразка).

Протистояння боксерів почалося ще на передматчевому зважуванні. Претендент на пояс вирішив затьмарити чемпіона, а Джервонті таке «позерство» не сподобалося. У підсумку чемпіон штовхнув опонента, що той упав з помісту, і лише сек'юріті, які вчасно прийшли на допомогу, запобігли бійці.

Сам бій вийшов яскравим та рівним, що підтверджують статистичні показники та суддівські записки. Розв'язка же настала в шостому раунді — Девіс уникнув атаки опонента, після чого блискавичним хуком відправив Ромеро на настил рингу. Рефері почав відраховувати нокдаун, але побачивши стан Роландо, прийняв рішення про зупинку поєдинку.

Суддівські записки

Статистика ударів

Таким чином, Девіс зберіг чемпіонський пояс WBA World, яким володіє з грудня 2019-го, і, як і раніше, є одним із потенційних суперників для українця Василя Ломаченка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «новий Головкін» Жанібек Алімханули нокаутував непереможного суперника в бою за чемпіонський пояс WBO.

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