35.19 / 36.51 37.19 / 38.86
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Потенційний суперник Ломаченка ефектно «вирубив» непереможного опонента в чемпіонському бою: відео нокауту

10:48 29 травня 2022
Джервонта Девіс&nbsp;— Роландо Ромеро

У ніч на неділю, 29 травня, у Брукліні (США) пройшов бій за чемпіонський пояс WBA World у легкій вазі, в якому зустрічалися володар титулу американець Джервонта Девіс (27 перемог, 25 з них — нокаутом) та його співвітчизник Роландо Ромеро (14 перемог, 12 із них — нокаутом, 1 поразка).

Протистояння боксерів почалося ще на передматчевому зважуванні. Претендент на пояс вирішив затьмарити чемпіона, а Джервонті таке «позерство» не сподобалося. У підсумку чемпіон штовхнув опонента, що той упав з помісту, і лише сек'юріті, які вчасно прийшли на допомогу, запобігли бійці.

Сам бій вийшов яскравим та рівним, що підтверджують статистичні показники та суддівські записки. Розв'язка же настала в шостому раунді — Девіс уникнув атаки опонента, після чого блискавичним хуком відправив Ромеро на настил рингу. Рефері почав відраховувати нокдаун, але побачивши стан Роландо, прийняв рішення про зупинку поєдинку.

Суддівські записки

Статистика ударів

Таким чином, Девіс зберіг чемпіонський пояс WBA World, яким володіє з грудня 2019-го, і, як і раніше, є одним із потенційних суперників для українця Василя Ломаченка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «новий Головкін» Жанібек Алімханули нокаутував непереможного суперника в бою за чемпіонський пояс WBO.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сіль

Сіль насправді є: у РНБО назвали справжню причину дефіциту

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Геннадій Красильников

Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у рашистів (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.