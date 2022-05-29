Капітан «Реала» пішов із клубу після тріумфу в Лізі чемпіонів (відео)

Фінальний матч Ліги чемпіонів, у якому «Реал» мінімально обіграв «Ліверпуль» (1:0), став останнім для бразильця Марсело в якості гравця мадридського клубу.

Захисник, контракт якого спливає в червні, провів у складі вершкових 15 років, перейшовши з бразильського «Флуміненсе» в січні 2007-го. За цей час «Божевільний» (El Loco), як його «лагідно» називають у команді, провів у складі «Реала» 545 матчів, у яких забив 38 голів та зробив 103 результативні передачі.

В активі 34-річного бразильця 25 завойованих із мадридцями трофеїв, що робить його рекордсменом за цим показником в історії клубу. Марсело шість разів ставав чемпіоном Іспанії, завоював два Кубки та п'ять Суперкубків країни, п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів, тричі тріумфував у Суперкубку УЄФА та ще чотири рази виграв клубний чемпіонат світу.

Виграний у 2022-му Кубок чемпіонів став 25-м трофеєм для Марсело у складі "Реала"

Виступаючи за «Реал», захисник також регулярно викликався до збірної Бразилії. Разом із національною командою «Божевільний» став переможцем Кубка конфедерацій у 2013-му, а у складі олімпійської команди завоював «бронзу» в Пекіні-2008 та «срібло» в Лондоні-2012.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» з унікальним досягненням головного тренера став чемпіоном Іспанії.

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