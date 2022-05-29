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«Ціною свого життя Руслан врятував побратимів»: на Волині поховали героя

14:05 29 травня 2022
Руслан Литвинюк

У Підгайцівській громаді на Волині з військовими почестями поховали односельця Руслана Литвинюка. 51-річний воїн загинув під час виконання бойового завдання 20 травня поблизу Бахмута на Донеччині. Разом із дружиною Вікторією виховували двох доньок, мав двох онуків.

Руслана Литвинюк загинув біля Бахмута на Донеччині

— Це була його друга ротація. У 2014 році він був мобілізований і півтора року воював у зоні АТО. 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна, він дочекався дружину з роботи, попрощався і вирушив боронити державу, — розповіли у пресслужбі громади. — Руслан планував їхати на північ України, біля місця дислокації танкової бригади, де служив раніше, але вона вже брала участь в активних боях, тому його направили до 14-ї бригади. Бійцю за три місяці війни довелося звільняти Київщину, виконувати бойові завдання під Миколаєвом та Харківом. Тоді був Донецький напрямок.

Побратими розповіли, як ціною своєї життя Руслан врятував їхні. Коли після обстрілу колони танків серйозні травми отримав їхній командир, Руслан вирішив залишитися з ним та дочекатися допомоги медиків. Хлопцям же наказав відійти на безпечну відстань. За якусь годину «гради» знову обстріляли позиції. Ні командир, ні Руслан не вижили…

Воїна проводжають у останню путь

На Волині останній шлях воїна проклали від оселі у Луцьку, де його на колінах зустрічали друзі, колеги, рідні та знайомі, до села Звірів, де його відспівали у церкві Воскресіння Господнього.

Руслан Литвинюк - ветеран АТО, який у 2014-му воював на Донбасі

Після панахиди та спільної молитви за душу померлого героя України жалібна процесія попрямувала до батьківської хати, а після цього рушили на цвинтар…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель під час оборони Маріуполя чемпіона України з кікбоксингу та чемпіона світу з тайського боксу (муай-тай) Олексія Яніна, який мав позивний «Таєць».

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Фото: pidgayci-gromada.gov.ua

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