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«Хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж…»: мати рашиста агітує сина повертатись додому з війни

13:57 29 травня 2022
Танк

Росіянки агітують своїх чоловіків, що воюють проти України, писати рапорти і повертатись додому. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram.

«Росіянки радять своїм чоловікам писати рапорти та повертатися додому. В перехопленій розмові російського окупанта зі своїми рідними, дружина рашиста агітує того писати рапорт на звільнення з армії. Переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав. Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: „США — 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші — 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж… (все погано)“», — йдеться у повідомленні розвідки.

Так, мати окупанта скаржиться, що «спецоперація» невідомо на скільки розтягнеться, а «відбудовувати Україну доведеться також за рахунок росіян». За її словами, по телевізору показують виключно свята: «Улан-Уде 99 років — величезний концерт! По… (байдуже), що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає».

Як писали «ФАКТИ», протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 150 окупантів, які прийшли сіяти смерть та розруху на нашій землі.

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