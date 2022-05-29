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Деяких українців позбавляють виплат у Польщі: названо причину

15:54 29 травня 2022
Деяких українців позбавляють виплат у Польщі: названо причину

Багато українців (а це переважно жінки з дітьми), які знайшли притулок від війни в сусідній Польщі, отримували там соціальні виплати в рамках програми «Сім'я 500+» (еквівалент 3400 гривень на дитину на місяць), будуть позбавлені цієї підтримки у разі, якщо повернуться в Україні на понад 30 днів. Про це пише місцеве інтернет-видання.

Справа в тому, що управління соціального страхування в Польщі отримує інформацію про це, як тільки отримувач виплат перетнув кордон, і ці дані обов'язково звіряються зі списками біженців, які оформили соціальні виплати.

Також українці-отримувачі виплат у рамках польської програми зобов'язані повідомити про свої плани щодо перетину кордону управління соцстрахування, проте більшість це правило просто ігнорує, констатують у Польщі.

Примітно, що до моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну програма «Сім'я 500+» поширювалася лише на тих іноземців, які мали карту посвідки на проживання та доступ до ринку праці.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що вже з 1 червня українці, що тимчасово виїхали в Європу, позбавляться права на безкоштовний проїзд — натомість Польща, Швейцарія, Німеччина, Болгарія і Чехія вводять пільгову плату для українців.

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