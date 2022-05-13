Григорій Решетнік із сім'єю залишив Україну

Популярний телеведучий Григорій Решетнік, який розповів про неадекватну реакцію хресної з Росії на війну в Україні, з сім'єю залишив країну. Разом із дружиною та трьома синами він поїхав до Польщі. За словами Григорія, вони вирушили в європейське турне. Перше місто, в якому зупинилися, стала Варшава.

Решетнік повідомив, що після трьох місяців перебування в Україні під постійними сиренами діти постраждали емоційно. Особливо важко середньому синові — чотирирічному Дмитру, який постійно плакав і відмовлявся йти в укриття за сигналом тривоги.

«Ми три місяці були з дітьми в Україні під сиренами й ховалися в бомбосховищах. Ми знаємо, що таке страх, сльози та відсутність сну. Наші діти складно переживають війну — особливо Дімуля», — пояснила дружина Решетніка Христина.

За її словами, вони намагалися відволікти дітей від реалій, подавали інформацію в ігровій формі, але стресу уникнути не вдалося.

Тому, як тільки з'явилася нагода, вони хоч на якийсь час вирішили вивезти дітей у безпечне місце.

«Коли ми перетнули польський кордон, перші Діми слова були: „Урааа! Мамо, тепер не буде жодних сирен та комендантської години!“ Хоча б ненадовго подарували дітям спокій. Ми навіть не очікували, наскільки для них це важливо», — пише Христина Решетнік.

Григорій зазначає, що у Варшаві дуже багато українців. Люди чують рідну мову, підходять одне до одного, висловлюють слова підтримки, обіймаються. Також у Польщі дуже багато української символіки.

«Навіть клумби жовто-блакитні», — зазначає Решетнік.

У Варшаві він зустрівся із ведучим «МастерШеф» Ектором Хіменесом-Браво. «Нарешті зустрілися з нашим другом і справжнім українцем» — написав Григорій. Разом вони прогулялися містом.

Варто зазначити, що у коментарях передплатники обурилися від'їздом Решетніка, забувши про те, що він — багатодітний батько, і йому виїзд дозволено. Крім того, Решетніки зазначають, що їхнє «європейське турне» — тимчасове.

Раніше Григорій Решетнік розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ», де його сім'ю застала війна і чому не відразу виїхав з Києва. Також телеведучий поділився, як йому вдалося евакуювати своїх батьків із Миколаєва.

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