«Після чергового „прильоту“ побратим отримав поранення, а я щосили побігла до місця управління»: розвідниця про те, як керує беспілотником

Для того, щоб успішно протистояти агресорові, дуже потрібно мати свіжі та надійні розвіддані про розташування ворога. Українська розвідниця Ольга розповіла, на який ризик доводиться йти, щоб отримати відео розташування ворожих позицій. Текст розповіді опублікувало командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Так, отримавши черговий наказ на повітряну розвідку ворожих позицій, група розвідників вирушила у вказаний район.

«Піднявши свою „пташку“ високо в небо, полетіли самісінько над ворожими позиціями. Погода грала на руку, повна тиша. Раптом вибух. Зовсім поруч розірвалася ворожа міна. Навкруги жодного укриття, лише ріденько насаджені дерева метрів за п’ятсот від нас. Другий „приход“. Ми з шаленою швидкістю „чкурнули“ у посадку. Третій. Побратим отримав поранення», — пригадує дівчина.

Після кількох розривів настала тиша.

«Розумію, що в небі літає моя „птаха“ з чималим метражем корисного відео. Треба „саджати“ інакше уведуть. Рішення пройшло саме по собі. Після чергового „прильоту“ піднялася зі своєї схованки і що є сили побігла до місця управління. Пульт в руках, починаю маневрувати. Знову „приход“. Добре що сипле землею, а не осколками. Намагаюся посадити БПЛА, який вже почав втрачати керування. Це як справжня дуель — переможе сильніший! Часу обмаль. Ворог перезарядиться й знову „критимуть“. А там, під деревами поранений побратим — потрібно терміново вивозити. Посадила. Мій напарник підхопивши „птаха“ скомандував в машину і новий „прихід“. В очах на секунду потемніло, у вухах неймовірний дзвін і потім якась незвична тиша. Тільки бачу що пораненого занесли в нашу автівку, яка трохи постраждала від ворожого залізяччя. Далі наче на машині часу, якась мить і ми вже у своєму розташуванні», — закінчує свою розповідь Ольга.

Дякуючі Богові, усі учасники цієї пригоди живі та здорові. Пораненому десантнику надали медичну допомогу. А розвідувальні дані, які відзняла розвідниця Ольга виявилися дуже важливими та дали змогу знищити чималу кількість росіян.

Як писали «ФАКТИ», протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 150 окупантів, які прийшли сіяти смерть та розруху на нашій землі.

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