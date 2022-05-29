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Політика

Зеленський побував на передовій у Харківській області та вручив нагороди українським героям

17:16 29 травня 2022
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відвідав 29 травня Харківську область. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Харківщина. Передові позиції наших військових. Випробовую безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони борються за свободу для України. Дякуємо кожному з вас за службу!» — сказав Зеленський.

Також глава Української держави вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки та поспілкувався із захисниками України.

«Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас та нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!» — сказав президент.

Крім того, президент подивився на руйнування, які завдала Харкову та області рф в результаті регулярних обстрілів.

«2229 зруйнованих будинків у Харкові та області. Все відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та у всіх інших містах та селах, куди прийшло зло», — каже президент.

Як писали «ФАКТИ», раніше Зеленський заявив, що очікує «хороших новин» від партнерів з надання всього необхідного для захисту від Росії вже наступного тижня.

Фото: https://t.me/synegubov/3308

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