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Спорт

Колишній «найсильніший чоловік планети» продовжив переможну серію в ММА: відео жорсткого нокауту

19:42 29 травня 2022
Пудзяновський&nbsp;— Матерла ММА

Легендарний польський силач Маріуш Пудзяновський, який у жовтні минулого року вирубив 150-кілограмового суперника за 16 секунд, продовжив свою серію перемог у змішаних єдиноборствах (ММА), де виступає з 2009 року та провів уже 24 бої (17 перемог та 7 поразок).

45-річний уродженець містечка Бяла-Равська не був фаворитом у фахівців у бою проти свого співвітчизника, колишнього чемпіона польського промоушену KSW Міхала Матерли (31 перемога, 9 поразок), що пройшов у польському Лодзі, але, як кажуть у командних видах спорту, поєдинок пройшов «у одні ворота». Пудзяновський, який значно перевершував у вазі (його вага — 118 кг, у суперника — «всього» 84 кг), зі стартовим гонгом почав обрушувати сильні удари на опонента, і в підсумку після завершення другої хвилини відправив того в глибокий нокаут могутнім аперкотом із правої в підборіддя. Незважаючи на те, що удару було завдано практично без помаху, у Матерли моментально «вимкнулося світло».

Таким чином Пудзяновський, який у період з 1999-го по 2009-й п'ять разів ставав володарем титулу «Найсильніша людина планети», продовжив свою серію в ММА до п'яти перемог поспіль і, зважаючи на все, зупинятися на цьому не збирається. Незважаючи на вік, Маріуш перебуває в чудовій формі та готовий продовжувати підкорювати нові висоти у змішаних єдиноборствах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА на прізвисько Чорна смерть «відключив» суперника рідкісним ударом.

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