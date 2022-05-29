Фінляндія в божевільному матчі обіграла Канаду й учетверте стала чемпіоном світу з хокею: відеоогляд фіналу

У неділю, 29 травня, у фінському Тампере пройшов фінал чемпіонату світу з хокею, на якому не були представлені збірні країн-агресорів, що розв'язали війну проти України, — росія та білорусь. У вирішальному поєдинку зійшлися господарі турніру та Канада.

Примітно, що ці дві збірні розігрували чемпіонський титул уже на третій поспіль світовій першості. У 2019-му «суомі» обіграли суперника (3:1), у 2020-му хокейний мундіаль не проводився через пандемію коронавірусу, а в 2021-му «кленові листки» взяли реванш, схиливши шальки терезів на свою користь в овертаймі (3:2).

Чемпіонат світу. Фінал

Фінляндія — Канада — 4:3 ОТ (Гранлунд, 44:13, 45:57, Арміа, 54:04, Маннінен, 66:42 — Козенс, 4:00, Уайтклауд, 57:48, Комтуа, 18:36).

Цього разу канадці відкрили рахунок на початку другого періоду, і, незважаючи на шалену підтримку вболівальників «суомі» на трибунах Tampere Deck Arena, тривалий час утримували мінімальну перевагу. Усе перекинулося догори дригом на старті третього періоду. Хокеїсти «кленових листків» назбирали штрафу, і протягом двох хвилин (якщо бути точніше — 104 секунд) фіни покарали їх, двічі реалізувавши більшість. Зазначимо, що між пропущеними шайбами канадці поміняли воротаря, але це їм не допомогло.

«Cуомі» продовжували володіти ініціативою, закинувши третю шайбу. Здавалося, що тепер господарі не проґавлять свій шанс підняти чемпіонський кубок. Але не тут було — канадці проявили незвичайний характер, і з порожніми воротами за спиною закинули дві шайби менш ніж за хвилину (за 48 секунд!), перевівши гру в овертайм.

А там «суомі» покарали суперника за першої ж нагоди, реалізувавши більшість, і таки вирвали перемогу — є четвертий титул чемпіонів світу, після успіхів у 1995-му, 2011-му та 2019-му, в історії фінського хокею!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Росії забрали право проведення чемпіонату світу з хокею.

Фото IIHF

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter