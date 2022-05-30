«Мону Лізу» підсолодили: у Луврі псих жбурнув кремовим тортом в знамениту картину да Вінчі

У неділю, 29 травня, у Луврі стався інцидент — невідомий жбурнув кремовим тортом у «Джоконду»! Як повідомляють французькі ЗМІ, вандал під'їхав до шедевра Леонардо да Вінчі в інвалідному візку. На голові у чоловіка була перука. Несподівано для всіх, хто перебував у залі, хуліган вихопив торт і щосили кинув його в картину.

На щастя, «Мона Ліза» не постраждала — легендарне полотно давно вже надійно заховано за захисним склом.

Працівники Лувру одразу ж підбігли до хулігана і вивели його із зали. Очевидно, йому будуть пред'явлені звинувачення. Мотив незнайомця невідомий. Втім, швидше за все, це була ідіотська спроба прославитися хоча б на кілька хвилин.

Поки музейні службовці розбиралися з вандалом, інші відвідувачі поспішали зняти шедевр на свій смартфон. Незабаром сліди нападу акуратно витерли.

Да Вінчі написав «Джоконду» у період між 1503 та 1519 роками. Картина донині розбурхує уми не лише поціновувачів живопису, а й істориків. Посмішка Мони Лізи стала культурним феноменом для сотень поколінь.

Цьогорічний інцидент у Луврі продовжив ланцюг нападів на шедевр Леонардо. У 1911 році картину викрали. Про неї нічого не було відомо протягом трьох років. На щастя, «Мону Лізу» вдалося знайти.

У середині 50-х вандал хлюпнув на полотно сірчаною кислотою. Шедевр отримав ушкодження. Потрібна була ретельна реставрація. Потім болівійський студент кинув у «Мону Лізу» камінь. У 1974 році картину привезли до Токіо. І там літня дама в інвалідному візку спробувала облити полотно червоною фарбою. Вона заявила, що цим висловлює протест у зв'язку з обмеженою кількістю квитків на виставку. Нарешті, у 2009 році російський турист кинув у «Мону Лізу» чашку з гарячим чаєм.

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