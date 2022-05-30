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«Можуть організувати напад нібито українського катера»: рф готує нові провокації у Чорному морі

13:40 30 травня 2022
український військовий катер

Російські загарбники постійно вчиняють нові й нові провокації проти торговельного судноплавства в акваторії Чорного моря. Йдеться про фейкові гуманітарні коридори з морських портів України нібито «для виведення з них торговельних суден». Але при цьому такі «коридори» заявляються загарбниками або з українських портів, захоплених російськими військами, таких як Херсон, або з тих, що перебувають під постійними обстрілами з боку Чорноморського флоту, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Окупанти істотно наростили у травні 2022 року власне угрупування на острові Зміїний. На ньому розташували засоби протиповітряної оборони, безпілотники та ракетні артилерійські системи. Агресор перевів на Чорне море захоплений в порту Бердянська артилерійський катер українських Військово-Морських Сил типу «Гюрза-М», який у травні був помічений у бухтах Севастополя та біля того ж острова Зміїний.

При цьому на південь від острова наразі спостерігається постійне скупчення торговельних суден, які прямують у румунських територіальних водах до українських портів на Дунаї — Рені та Ізмаїла".

Наразі, за словами експертів, є повідомлення про спроби використання окупантами радіоапаратури катеру «Гюрза-М» для поширення на частотах, призначених для безпеки мореплавства, фейкових повідомлень.

«Не виключається використання захоплених агресором українських засобів, зокрема й вказаного катера, для прямих провокацій проти торговельних суден третіх країн для утворення інциденту із жертвами або забрудненням морського середовища, зі звинуваченням у цьому України. Рашисти можуть організувати напад нібито „українського“ катера на допоміжні військово-морські або спеціальні судна Болгарії, Грузії, Румунії або Туреччини, або навіть обстріл з нього прибережних цивільних об’єктів критичної інфраструктури Болгарії чи Румунії».

Раніше повідомлялося, що у соціальних мережах поширюються відомості про нібито призначення на посаду командувача Чорноморським флотом рф контрадмірала В’ячеслава Родіонова.

Читайте також: «Тепер кораблі рф в Севастополі — це не флот, а флотилія»: експерти розповіли про «новий флагман» рашистів

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