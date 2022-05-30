У МВС вигадали, як можна заробити на українцях, які бажають залишити країну під час воєнного стану

Чоловіків призовного віку за деякими виключенням не випускають з України через воєнний стан, що, на думку радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва, шкодить економіці.

На його думку, дозвіл військовозобов'язаним можна давати, призначивши певний «страховий внесок», пише social.com.ua.

«На жаль, війна надовго. І нам треба буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдатів. Але питання виїзду — це не про заборонити чи дозволити. Це питання — як виїжджати. Я пропоную зробити страховий внесок, наприклад, 3−5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс», — зазначив він та додав, що тотальна заборона виїзду тільки шкодить економіці країни.

«Багато років саме кошти заробітчан рятували нашу економіку, і зараз це особливо важливо. Тому ще раз — питання не в забороні, а в підході до регулювання виїзду», — підкреслив Андрусів.

Нагадаємо, що нещодавно Кабін ухвалив рішення, згідно з яким за кордон можуть їхати чоловіки-водії, які

перевозять гуманітарні та медичні вантажі, допомогу для громадян та військових, дальнобійники із ліцензією, залізничники та спортсмени з тренерами, які прямують на змагання.

Фото Державної прикордонної служби України

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