Коли спину не розігнути: кілька простих вправ допоможуть тим, хто перетрудився на дачі

З приходом весни різко зростає навантаження на спини та суглоби дачників, зайнятих у своїх садах та огродах.

Корисні поради для тих, хто перепрацював на дачі, дають автори ресурсу «уДдачное место», які рекомендують кілька нескладних фізичних вправ.

Поперекові повороти

Поставити ноги так, щоб було зручно нахилятися. Рукою впертись у підлогу, іншу підняти вгору з невеликим поворотом корпусу. Потім плавно опустити руку в положення упору, а другу підняти нагору.

«Катання» на спині

Лягти на підлогу, підтягнути до грудей ноги, зігнуті в колінах, трохи похитатися на спині. Якщо є фізична можливість, то ноги можна випрямити та потримати їх у такому стані не більше 10 секунд.

Присідання

Встати біля стіни, розставити ноги, руки зімкнути. Присідання виконувати повільно та плавно.

Перед тим, як розпочати роботи на дачі, не зайвим буде зробити профілактичну розминку. Потрібно пам'ятати про те, що не можна працювати на городі в зігнутому стані — краще скористатися невеликими стільцями або сісти на коліна. Будьте уважні до своєї спини — тяжкості слід піднімати не згинаючись, а присідаючи.

Про те, чому виникає біль у колінах і як з цим боротися читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

Фото «уДачное место»

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