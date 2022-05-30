В Україні збираються перекроїти держбюджет: кому додадуть, а у кого заберуть

В Україні, де через широкомасштабне вторгнення росії падіння ВВП очікується вище 40 відсотків, Верховній Раді пропонують внести зміни до держбюджету-2022.

Як пише парламентський «Голос України», законопроектом пропонується збільшити видатки загального фонду держбюджету на понад 287 мільярдів гривень за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень, а також зменшити на понад 601 мільйон гривень видатки на фінансування статутної діяльності політичних партій.

Кошти пропонується спрямувати на збільшення видатків сектору національної безпеки та оборони (247 мільярдів 769 мільйонів гривень), для поповнення резервного фонду (1,5 мільярда гривень), надання допомоги в рамках програми «єПідтримка» (5,8 мільярда гривень), Пенсійному фонду для забезпечення виплати пенсій (20 мільярдів гривень) та 12,5 мільярда гривень для надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.



Із передбачених для сектору національної безпеки та оборони коштів понад 166 мільярдів гривень пропонується надати Міністерству оборони (з них 77,8 мільярда гривень — на зарплати військовим), понад 76 мільярдів гривень — системі органів Міністерства внутрішніх справ (Національна поліція, Держприкордонслужба, Національна гвардія, Державна міграційна служба, Державна служба із надзвичайних ситуацій, апарат МВС), у тому числі на оплату праці — 56,3 мільярда гривень.

921 мільйон гривень — Головному управлінню розвідки Міноборони, 2,7 мільярда гривень — Службі безпеки України, 321 мільйон гривень — Управлінню державної охорони, 648 мільйонів гривень — Службі зовнішньої розвідки та 548 мільйонів гривень — адміністрації Держспецзв’язку України.



Зазначається, що запропоноване збільшення на 5,8 мільярда гривень видатків за бюджетною програмою «єПідтримка» дозволить продовжити виплату одноразової матеріальної допомоги 904 765 застрахованим особам у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій та які подали відповідну заявку протягом 26−31 березня 2022 року.

Передбачених законопроектом 12,5 мільярда гривень за бюджетною програмою «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому

числі на оплату житлово-комунальних послуг» Міністерству соціальної політики має вистачити для здійснення виплат 1,8 мільйона ВПО.



Автори документу пропонують, щоб на період дії воєнного або надзвичайного стану в Україні передбачена Законом «Про запобігання корупції» заборона на одержання пільг, послуг і майна державними органами та органами місцевого самоврядування не поширювалася на випадки забезпечення юридичними радниками (у тому числі іноземними) захисту прав та інтересів України, державних органів та органів місцевого самоврядування у закордонних юрисдикційних органах.

Нагадаємо, що по 6500 гривень за програмою «єПідтримка» нараховували українцям, які втратили роботу через бойові дії. За умови, якщо за них у 4 кварталі 2021 року були сплачені соціальні внески.

Фото Pixabay

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