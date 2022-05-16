Через широкомасштабне вторгнення російської армії у 2022 році ВВП в Україні скоротиться більш ніж на 40 відсотків, тому влада буде змушена скорочувати бюджетні витрати, у тому числі й захищені — зарплати, пенсії та соціальні виплати.

Як передає biz.today.ua, про це в інтерв'ю The Economist заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Так, за прогнозами Світового банку, 2022 року ВВП України скоротиться на 45% порівняно з показником 2021 року. Надходження до бюджету скоротяться через зупинення та неповне завантаження сотень підприємств, а також через податкові преференції для ФОПів. Український Мінфін прогнозує падіння ВВП на рівні 44%. Втім, стверджувати, що це буде саме так, не береться ніхто. Все залежатиме від того, як довго триватимуть воєнні дії.

А в ООН не виключали, що конфлікт може призвести до того, що 9 з 10 українців опиняться за межею бідності.

Україна: зруйновано будинки, дороги, мости, лікарні, школи на суму не менше 100 млрд доларів США. Половина підприємств повністю закрита, інша половина зазнає труднощів. Затяжний конфлікт може призвести до того, що 9 із 10 українців опиняться за межею бідності. https://t.co/rZ9uQSZnXo - ООН (@UnitedNationsRU) May 15, 2022

Міністр фінансів України зазначав, що уряду вдавалося виконувати увесь пакет соціальних гарантій бюджету навіть при тому, що щомісячний дефіцит фінансів становить приблизно 5 млрд доларів.

За його словами, для того, щоб перекрити цю величезну фінансову дірку, доводиться вдаватися до різних методів, у тому числі й непопулярних.

Зокрема, уряд робить такі кроки:

випуск та продаж військових облігацій;

зовнішні запозичення у міжнародних партнерів;

додрукування грошової маси, що, на жаль, призводить до знецінення гривні.

Проте ці методи до осені можуть вичерпатися. «Якщо війна триватиме більше, ніж ще три-чотири місяці, будуть потрібні болісні заходи, у тому числі різке підвищення податків та різке скорочення витрат» , — сказав Сергій Марченко.

Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявляла, що незважаючи на те, що соцвиплати поки що здійснюються вчасно, держава змінила свої пріоритети: на першому місці тепер — армія і вже на другому — зарплати, пенсії тощо.

Фото Pixabay

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