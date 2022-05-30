«Не обприскуйте вже квітучий рододендрон»: секрети догляду за рослиною, яка стане королевою вашого саду

Багато хто з квітникарів мріє мати у себе на подвір’ї прекрасні квітучі рододендрони («трояндове дерево», «дерево з трояндами»), що навіть після цвітіння виглядають приголомшливо. В умовах нашого клімату є сенс вирощувати в саду виключно морозостійкі рододендрони. Однак початківці вважають, що вирощувати їх дуже складно. Чи так це насправді, розповіла досвідчена квітникарка та власниця дендроферми Марія Бережнюк.

— Рододендрон віддає перевагу вологому добре дренованому кислому ґрунту, багатому на гумус. Однак не любить надмірного зволоження і заболочення. Якщо ґрунтові води на ділянці залягають на глибині менше одного метра, посадіть рододендрон на піднятій грядці. Оскільки рослина любить опалу хвою, то найкращі сусіди — хвойні дерева. Гарно росте також і з плодовими деревами. А от березу, липу, каштан, вільху, клен, вербу, тополю садити біля рододендрона не варто. Ці дерева позбавлять його необхідного харчування, оскільки їхнє коріння живиться на тій самій глибині, що й коріння рослини. Найкраще рододендрони ростуть в напівтінистий місцях. Тому найкраще для посадки підібрати ділянку під кронами дерев чи біля будинків. Це рослина з сімейства вересових, і дуже важливо, щоб ґрунт був кислий і добре дренований.

— Правильно посаджений рододендрон — це запорука успішного вирощування. Які секрети маєте щодо цього?

— Я викопую яму близько 80 см шириною і завглибшки 50 см. Роблю ґрунтову суміш: листова земля, верховий торф, опад хвойних дерев (3:2:1) з додаванням комплексу мінеральних добрив — приблизно 80 г на яму. Перед висадкою виймаю з горщика й ставлю у воду, щоб кореневий шар рододендрона добре просочився водою. Засипаю цю суміш в яму, трамбую і добре поливаю. Потім викопую у ній ямку, яка відповідає розмірам кореневої грудки саджанця, ставлю рослину, засипаю і утрамбовую яму так, щоб не залишалося порожнин. Коренева шийка при цьому повинна бути на рівні поверхні ділянки. Рясно поливаю (ґрунт має промокнути на глибину 20−30 см). Після посадки мульчую пристовбурне коло торфом, сосновою хвоєю, дубовим листям, мохом. Товщина мульчі — не менше 5−6 см.

Квіткові бутони першого року видаляю, щоб спрямувати сили на успішне вкорінення.

Рододендрони - справжня прикраса саду

— А поливати як порадите?

— Поливаю часто і рясно (на глибину 20−30 см) м'якою дощовою водою. Часто використовую воду з крана, додаючи кілька жмень верхового торфу за добу до поливання. Це ще і підкислить ґрунт. У сильну спеку, коли повітря сухе, ввечері обприскую рослину разом з позакореневим підживленням. Але не обприскуйте вже квітучий рододендрон — це може зашкодити квіткам. Під палючим сонцем я цього теж не раджу робити. Правильний полив впливає і на закладання квіткових бруньок майбутнього року. Частоту поливань визначаю за станом листя: якщо воно робиться матовим, скручується і згортається, значить, відчуває спрагу. Видаляю бур'яни вручну, без використання сапи, щоб не пошкодити кореневу систему, яка розташована занадто близько до поверхні. Зів'ялі суцвіття обламую або обережно обрізаю. Це не лише зберігає екзотичність куща, але і сприяє рясному росту і цвітінню рододендронів в наступному році. Підживлюю тричі на сезон: навесні перед цвітінням, після опадання квіток і наприкінці серпня. Використовую для цього добрива для рододендронів.

— Чи потрібно готуватись до зимівлі цим квітам?

— Успішна зимівля залежить від особливостей клімату місцевості. Звичайні видові рододендрони взимку обходяться без укриття. Однак деяка підготовка до холодного періоду та морозів все одно потрібна. Перш за все я поливаю добре кущі, щоб наситити листя і кору вологою. Прикриваю рослини сосновими чи ялиновими гілками, спорудивши з гілок каркас як тубус і обв’язую їх шнурком. Знімаю конструкцію після зникнення загрози останніх весняних заморозків.

Про особливості вирощування іншої квітки, яка називається вероніка, «ФАКТАМ» розповіла квітникарка Марина Іващенко.

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