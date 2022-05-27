Висаджувати гортензію потрібно у поживний ґрунт: що робити, аби рослина не хворіла

Гортензії, хоч і нечасто, але можуть уражуватися хворобами. Більшість із них передаються під час розмноження, через розсаду, але найчастіше хворіють вони від поганого догляду й умов вирощування. Та це не біда, квітникарка Марія Бережнюк розповіла, як врятувати рослини.

«Гортензії страждають через підвищену вологість повітря, особливо при сильній густоті насаджень, через неправильний полив, нестачу в ґрунті поживних речовин, через сонячні опіки. Важливо визначити основні причини таких захворювань і вибрати прийоми, які дозволять рослині нормально розвиватися і цвісти.

Гортензія — дуже чутлива до надлишку сонця. Її листя покривається плямами білуватого кольору, воно тоншає і поступово всихає. Щоб запобігти опіку листя, перед посадкою рослини необхідно ознайомитися з вимогами щодо місця її посадки. Якщо кущ вже росте, необхідно притіняти рослину під час полуденного сонця й регулярно слідкувати за поливом.

Листя гортензії жовтіє, зменшується у розмірі, а прожилки при цьому залишаються зеленими, деформуються бутони й засихають пагони. Виникає захворювання через брак заліза. Для профілактики хлорозу гортензії підживлюють розчином калієвої селітри (40 г на 10 л води). Через кілька днів після двох-трьох підживлень селітрою кущі треба полити розчином сірчанокислого заліза (залізний купорос) у такій же концентрації. Для прискорення відновлення хворого куща можна обприскати його препаратами, які містять розчинні форми заліза.

Листя змінює форму й в’яне. Причиною може бути регулярне перезволоження кореневої системи рослини, холодна температура повітря або часті її перепади, протяги, важкий ґрунт. Для профілактики захворювання потрібно стежити за балансом вологи. В цьому допоможе мульчування. Висаджувати рослину потрібно у поживний ґрунт".

За словами квітникарки, буває так, що коріння загниває, рослини набувають бурого кольору й гинуть:

«Пагони й листя молодих рослин темніє, покриваючись м’яким білим нальотом, у якому згодом утворюються чорні вкраплення. Ефективним засобом проти хвороби є обробка рослин фітоспоріном чи іншими фунгіцидами».

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