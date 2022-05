Квіти дарують людині натхнення навіть у найважчі часи. Милуєшся ними і розумієш, яка досконала природа. А квітникарство — чудове хобі, яке дарує красу. Сьогодні ми поговоримо про квітку, що називається вероніка. Про особливості її вирощування «ФАКТАМ» розповіла квітникарка Марина Іващенко.

«В періоди засухи та особливо спекотні дні потребує додаткового поливу»

— Налічується близько 300 різновидів вероніки, — говорить Марина Іващенко. — В Україні найбільш популярні вероніка довголиста та колосиста. Вероніка починає квітувати наприкінці травня й буде радувати вас до жовтня. Влітку бувають перерви по два-три тижні, обрізання перецвіту стимулює швидше та активніше квітування в майбутньому. Ці квіти підходять для використання в флористиці, гарно стоять в букетах. Під час квітування вероніка приваблює метеликів в сад.

Вероніка стане справжньою окрасою вашого саду

— Як правильно посадити вероніку?

— Важливо обрати правильне місце. Вероніка любить сонце, у тіні квітування не буде таким пишним. В періоди засухи та особливо спекотні дні потребує додаткового поливу. Ґрунт для вероніки має бути легким, гарно дренованим, без застою води. Глиняні ґрунти та багаті чорноземи не кращий вибір для цієї рослини. Але якщо вам хочеться посперечатися з природою, то потрібно полегшити ґрунт — можна додати пісок чи перліт, готуючи місце для посадки. Кращий час для посадки квітів — коли є гарний настрій. Якщо рослина з закритою кореневою системою, то можна висаджувати навіть влітку. При посадці в особливо спекотні дні краще це робити ввечері, гарно поливши перед посадкою та після неї.

«Уникайте посадки вероніки під деревами та кущами»

— Як доглядати за веронікою?

— При правильному виборі місця догляд мінімальний. Полив в спекотні дні, обрізання перецвіту, омолодження (рослину викопують, ділять і садять назад) раз в 3−4 роки. Я не прихильниця підживлювати рослини при посадці та використовувати стимулятори росту для них. Хоча б десять днів після посадки намагайтесь тримати себе в руках. Знаю чимало історій про передозування добрив, тому й не раджу.

Саджати квіти потрібно у гарному настрої

— Коли зацвіте щойно висаджена рослина?

— При посадці в квітні-травні вероніка швидко йде в ріст, а починає квітувати вже в червні.

— Що може зашкодити вероніці?

— Регулярне перезволоження, загущена посадка та несприятливі погодні умови, наприклад, різке похолодання, опади тривалий час. У вероніки довгий період декоративності, тому вона заслуговує на почесне місце в саду. Гарним сусідом стане для троянди, ехінацеї, шавлії, тисячолистнику. Уникайте посадки вероніки під деревами та кущами, в тіні вона себе не покаже з найкращого боку. Взагалі, вероніка дуже вдячна квітка і при правильному виборі місця посадки буде вас радувати активним квітуванням.

Марина Іващенко: “Процвітання вам та вашому саду!“

— Які сорти вероніки ваші улюблені?

— Вероніка довголиста 'First Choice' має красивий ніжно рожевий колір. Вероніка довголиста 'First Glory' насичено синя, краща з синіх веронік за своїми характеристиками. Вероніка довголиста 'First Match' має красивий фіолетовий колір. Вони одного зросту — близько 50 см, тож можна просто поєднувати ці сорти в одну композицію. Вероніка довголиста 'Schneeriesin' - найкраща біла вероніка, яку я бачила в своєму житті, висота її близько 80 см. Отож, процвітання вам та вашому саду!

Фото з альбому Марини Іващенко

