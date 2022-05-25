Коли та як посадити клематіси, щоб вони радували пишним цвітінням: поради садівника

Щоб виростити гарну ліану, яка радувала б своєю красою і довголіттям, щорічним пишним цвітінням, необхідно знати деякі особливості цієї рослини. Секретами поділилася відома садівниця — власниця дендроферми Марія Бережнюк.

— При виборі місця посадки рослини потрібно врахувати те, що ця ліана не любить рости на ділянках, які затоплюються дощовими чи талими водами. На ділянках з близьким стоянням ґрунтових вод. Клематіси — світлолюбиві рослини. Лише у легкій півтіні непогано себе почувають окремі види (наприклад, група Вітіцелла). Хоча у південних регіонах потребують притінення, тому що вони вигорають і швидко відцвітають. Ідеальне місце — легке затінення у полуденну спеку. Не люблять вони рости на протягах і на ділянках, які відкриті для сильних вітрів. Не варто садити рослину з південного боку будівлі. Краще вибрати для посадки східну або західну стіну. Але потрібно садити рослину так, щоб на неї не капала вода з даху. Не варто вирощувати ці ліани поруч з металевим парканом. Там вони будуть задихатися від спеки, погано цвісти й рано чи пізно неминуче загинуть. Клематіси з великими квітами полюбляють рости у тіні.

— Який ґрунт найкраще підійде і коли варто садити рослину?

— Найкраще ростуть ліани на окультурених, добре дренованих, пухких і поживних ґрунтах з нейтральною кислотністю. Погано ростуть і розвиваються на важких і кислих суглинках. Не дуже добре ростуть і на піщаних ґрунтах. Великоквітковим і гібридним клематісам фіолетового кольору потрібен кислий ґрунт (рН 5,5−6.). У такому ґрунті вони менше хворіють, швидше утворюють нові пагони. Водночас лужні ґрунти хороші для тангутського, східного, гірського, корейського, княжика альпійського. Але у лужних ґрунтів є мінус: у таких ґрунтах не засвоюється залізо, що призводить до хлорозу. Саджанці клематісів з відкритою кореневою системою садять як навесні (у квітні — на початку травня, коли бруньки ще не встигли набрякнути), так і восени (до жовтня). Саджанці із закритою кореневою системою можна садити і влітку. Такі рослини швидше за всіх приживаються, йдуть у ріст, радують цвітінням вже в рік посадки. Але незалежно від часу посадки рослину потрібно обов'язково притіняти, поки вона не приживеться.

— Чи потрібно вносити добрива під час висадки?

— Посадкова яма має бути 60 см у ширину й такої ж глибини. Зробити дренаж з перліту, шматочків цегли або щебеню. В яму засипати 2−3 відра компосту або перепрілого гною, по відру торфу й піску, 2 л деревного попелу, по 150 г суперфосфату та кісткового борошна, жменю комплексного добрива з мікроелементами. Туди ж засипати верхній шар вийнятого ґрунту, попередньо перевіривши кислотність, і все добре перемішати. Для профілактики хвороб, ґрунтову суміш пролити розчином фунгіциду. Коли ґрунт у ямі осяде, можна приступати до посадки. Після висадки рослину рясно полити, поставити опору (близько двох метрів) і замульчувати торф’яним шаром.

Раніше садівник розповідав, як правильно садити плодові дерева, щоб збирати багатий урожай.

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