Троянда уособлює досконалість природи. Ці тендітні квіти — краса всесвіту, саме тому їх так люблять та цінують у кожному куточку світу. А як виростити троянди у власному саду? Про це «ФАКТИ» розпитали квітникарку з Дніпра Надію Долю, трояндова колекція якої налічує понад 350 сортів.

«Саджанець має бути здоровий: пагони — без пошкоджень, тріщин та ознак грибкових захворювань»

— Надіє, дайте, будь ласка, поради, як правильно вибрати саджанець троянди на ринку чи в магазині?

— Він має бути здоровий: пагони без пошкоджень, тріщин та ознак грибкових захворювань. Пагонів повинно бути від 2 до 4 штук. Якщо більше, раджу зрізати їх на дві бруньки від прищепи, це дасть саджанцеві більше сили, щоб укорінитись, а також для пробудження нових пагонів. Коренева шийка має бути без пошкоджень, коренева система — гарно розвинена. Перед посадкою варто підрізати коріння та замочити у воді з додаванням гетероауксину (корневін) для кращого укорінення. Час замочування — від години до декількох днів, все залежить від стану саджанця.

— Як правильно посадити кущ троянди?

— Для цього готуємо лунку за кілька днів до посадки троянди — розміром 50−60 см в ширину та 70 см в глибину. Верхній родючий ґрунт складаємо в один бік, а нижній — в інший. На дні лунки робимо дренаж з підручних матеріалів. Це для того, щоб не було застою вологи. При посадці коренева шийка заглиблюється на 3−5 см. Готуємо ґрунтову суміш. Родючий ґрунт, що ми на початку відкладали вбік, змішуємо з перегноєм, він може бути різним: коров'як, кінський або курячий. Використовуйте обов'язково гарно перепрілий, бо свіжий може спалити кореневу систему. Також додаємо пісок та глину. Пропорції 2:1:1, додаємо суперфосфат та кісткове борошно по 150 грамів.

Трояндова колекція Надії Долі налічує понад 350 сортів

Якщо немає можливості використовувати ці компоненти, згодиться ґрунт з перегноєм та золою. Все ретельно перемішати. Розміщуємо корені так, щоб вони якнайбільше покрили простір у лунці, та поступово присипаємо приготовану ґрунтосуміш так, щоб не було пустот. Заповнюємо доти, поки коренева система буде засипана трохи більше, ніж на половину. Гарно поливаємо, щоб усі шпаринки ущільнились та вийшло зайве повітря. Чекаємо хвилин 10−15. На око можна визначити, коли потрібно засипати останній шар ґрунту. Коли від краю лунки пішли маленькі тріщини, це сигнал що потрібно вносити іншу частину ґрунту. Треба засипати всю лунку ґрунтом та ущільнити.

«Раджу поєднувати троянди на присадибній ділянці з хвоєю, лавандою, шавлією, чебрецем…»

— Чи має значення місце посадки?

— Так. Зазвичай всі троянди полюбляють сонечко, але деякі сорти почувають себе комфортно і там, де напівтінь, бо їхні квіти, тобто пелюсточки, дуже ніжні та сонце їх «плавить». Про особливості сорту, який плануєте придбати, прочитайте в його характеристиках або розпитайте у продавця.

Щоб виростити гарні троянди, варто прислухатися до порад експертів

— Поряд з якими рослинами троянди ростуть неохоче?

— Троянди не варто саджати поряд з деревами, які будуть конкурувати за поживні речовини або вологу. Не найкраща «компанія» також квіти, які майже кожен рік потрібно викопувати — це може зашкодити кореневій системі троянди. Раджу поєднувати троянди на присадибній ділянці з хвоєю, лавандою, шавлією, чебрецем… Гарно поєднується троянда з дельфініумом, гіпсофілою, клематисами.

«Рекомендую перший бутон троянди зривати, з середини літа вона заквітне знову»

— Як правильно поливати троянди?

— Полив має бути регулярним, але в міру. При підсиханні верхнього шару ґрунту троянду треба поливати, ґрунт — періодично зрихлювати, подавати тим самим повітря до кореневої системи, щоб не було її ущільнення та запрівання. Поливати троянду варто тільки під корінь, зверху вологу розсіювати не треба, адже можуть виникнути грибкові захворювання, такі як мучниста роса. Що стосується добрива, раджу сипець (перегній), найкраще використовувати кінський, проте всі інші теж підійдуть. Також не варто забувати про внесення азоту, фосфору, калію — вони важливі для розвитку троянди.

Троянда уособлює досконалість природи

— Коли чекати на першу квітку?

— Квітне троянда вже в перший рік посадки. Цвітіння буде невелике, але воно має бути. Троянди, висаджені восени, квітнуть у перший рік краще, ніж троянди весняної посадки. Рекомендую перший бутон троянди зривати, а з середини літа вона заквітне знову.

Фото з альбому Надії Долі

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