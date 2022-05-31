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Спорт

Усик — Джошуа: промоутер зробив важливу заяву щодо чемпіонського бою-реваншу в Саудівській Аравії

11:02 31 травня 2022
Ентоні Джошуа, Едді Хірн та Олександр Усик

Промоутер Едді Хірн, який займається організацією бою-реваншу між володарем поясів WBA Super, IBF і WBO в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом), який готується до поєдинку за кордоном, і попереднім володарем. (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), заявив, що друга дуель боксерів відбудеться у Саудівській Аравії.

«Ми вже погодили місце проведення поєдинку, — розповів Едді Хірн в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV. — Зараз працюємо над датою. 23 липня все ще чинне. Офіційно про поєдинок буде оголошено найближчими днями. Бій відбудеться у Саудівській Аравії. Щодо дати проведення: можливе перенесення на один-два тижні, адже нам потрібен час для повноцінної розкрутки події. Але у будь-якому разі бій точно відбудеться, у нас узгоджено місце проведення, обидві сторони погодились на всі умови.

Не приховую: переговори зайняли на 10 днів більше, ніж очікувалося. Але зараз ми на фінальному етапі, тобто займаємося паперовою тяганиною. Чому затягнулися переговори? Так буває, коли подія є настільки масштабною. Ми дуже раді, що все лишилося позаду. З нетерпінням чекаємо на офіційне оголошення. Дата? Незабаром ви про все дізнаєтесь самі з офіційного повідомлення".

Нагадаємо, що перший бій Усик — Джошуа відбувся у вересні минулого року на знаменитому лондонському стадіоні «Уемблі», і тоді українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Відеоогляд першого бою Ентоні Джошуа — Олександр Усик

До речі, до нового протистояння з Усиком Джошуа готується під керівництвом нового наставника. На тренерському містку британця Роберта Маккракена змінив американець Роберт Гарсія, який свого часу сам був чемпіоном світу з боксу.

Продовжує підготовку до поєдинку на Близькому Сході й Олександр Усиік, який розмістив у Instagram фото з одним із тренувань.

«Боріться за перемогу!» — написав знаменитий боксер, додавши хештег «Зупиніть війну в Україні».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що авторитетний експерт назвав єдиний шанс Джошуа у реванші з Усиком.

Фото Instagram, matchroomboxing.com

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