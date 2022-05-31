Випускного у школі не буде: Олена Зеленська розповіла, де отримуватиме вищу освіту дочка президента

Дружина глави Української держави Олена Зеленська, яка щиро привітала співгромадян із Днем вишиванки, розповіла, куди планує вступати донька президентського подружжя Олександра.

Про це перша леді розповіла в інтерв'ю українським ЗМІ, яке транслювалось в ефірі інформаційного телемарафону. Фрагмент інтерв'ю розміщено у соцмережі Олени.

За словами Олени Зеленської, у такий важкий для країни час її донька не матиме випускного у школі, але вона свого рішення не змінила і збирається вступати до українського вищого навчального закладу.

«Ми свої плани не хочемо міняти. Я на неї не тиснула, це було її рішення. І я щаслива, тому що не хотіла розлучатися. Вона складатиме мультимедійний тест і зараз до нього готується», — розповіла перша леді.

Зеленська щаслива, що вони будуть разом в Україні. Професію, яку обрала донька, Олена не назвала.

«Це гуманітарний напрямок», — натякнула вона.

Сім'я президента

Щодо 9-річного Кирила, то він, як інші його однолітки, мріє першого вересня повернутися до школи та побачитися з однокласниками.

Нагадаємо, що у Володимира та Олени Зеленських є син та донька. Олександрі Зеленській зараз 17 років, вона народилася у 2004 році у Києві. Сашко навчалася у Новопечерській школі у Печерському районі столиці.

Раніше перша леді розповіла, як президентська сім'я зустріли фатальний для України день 24 лютого 2022 року.

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