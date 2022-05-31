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Ворог намагається взяти під повний контроль Сєвєродонецьк, але ЗСУ чинять йому запеклий опір, — Генштаб

19:43 31 травня 2022
Ворог намагається взяти під повний контроль Сєвєродонецьк, але ЗСУ чинять йому запеклий опір,&nbsp;— Генштаб

Ворогові не вдається отримати повний контроль над Сєверодонецьком, попри величезну кількість сил і засобів, яку рашисти кинули під адміністративний центр української Луганщини. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, аби оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку, ворог нині веде підготовку до наступу на підступах до населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил російської федерації намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. Там же триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ.

На Південнобузькому напрямку окупанти почали мінувати узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих проривів підрозділів наших військ, а тим часом їх авіація завдала ударів в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

«Ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони. Захисники та захисниці України продовжують боронити нашу землю, поступово відтісняючи загарбників з тимчасово захоплених територій України», — констатують у Генеральному штабі.

Нагадаємо, поки українські військові відточують бойову майстерність у сутичках з ворогом, російський контингент на окупованій Херсонщині скаржиться на брак їжі і набоїв.

Фото Генштабу ЗСУ

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