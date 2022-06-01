Невдовзі будемо: противник будує оборонні рубежі у Брянській області, — Генштаб

У Сєверодонецьку російські війська вели штурмові дії у північних, південних та східних районах міста, окремі підрозділи досягли успіху, ворог закріплюється у центрі міста.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. За добу, що минула, агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області, а по району населеного пункту Середина-Буда Сумська області бив з артилерії.

На Харківському напрямку ворог зі ствольної та реактивної артилерії обстріляв населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора за підтримки авіації основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій.

На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52 веде наступ у напрямку Лиман — Старий Караван, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ з позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

На Сіверському напрямку підрозділи противника проводять інженерне обладнання позицій у районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько 3 км від державного кордону України.

«За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. На півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько сімдесяти осіб», — додали у Генштабі.

Раніше в Офісі президента не виключали, що завдяки постачанню сучасного важкого озброєння ситуація на фронті має почати різко змінюватися після 15 червня.

Фото Генштабу ЗСУ

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