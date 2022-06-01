«Я повністю винен у тих злочинах, у яких мене звинувачують»: в України винесли другий вирок рашистам

Котелевський районний суд Полтавської області визнав винними в порушенні законів і звичаїв війни двох російських військовослужбовців — Олександра Іванова і Олександра Бобикіна. За воєнні злочини двоє артилеристів отримали по 11,5 років ув'язнення (раніше рашист, який застрелив беззбройного українця на Сумщині, отримав довічний термін). Вони є військовослужбовцями з 200-ї бригади. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Прокурори довели у суді, що водій-заряджаючий та навідник БМ-21 «Град» 24 лютого 2022 року обстріляли Харківщину з території Бєлгородської області рф. В результаті цього були зруйновані об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань. Крім того, через їхні дії був знищений навчальний заклад Дергачівської міської ради. Пізніше рашисти вторглися в Україну і продовжили обстріли вже на нашій землі, поки не потрапили в полон після розгрому їх колони нашими захисниками.

Обоє визнали свою вину у суді.

«Я повністю винен у тих злочинах, у яких мене звинувачують. Все, що було викладено та прочитано, все справді так. Ми робили залпи з території росії та з території України, — заявив Олександр Бобикін на суді. - Доповнень у мене немає. Додати, крім мого каяття, мені нічого. Я повністю винний і оскаржити вирок або просити якоїсь поблажливості не можу».

Нещодавно СБУ повідомила підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, що є порушенням законів та звичаїв війни, військовослужбовцю зведеного підрозділу управління росгвардії у Кемеровській області рф Андрію Хітрову.

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