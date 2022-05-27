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Події

«Імітували розстріли та не давали ковтка води»: в Україні судитимуть чергового рашиста за знущання з цивільних

21:00 27 травня 2022
Андрій Хітров, солдат РФ

Правоохоронні органи України продовжують виявляти російських нелюдів, які здійснювали злочини на нашій території. Так, нещодавно СБУ повідомила підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, що є порушенням законів та звичаїв війни, військовослужбовцю зведеного підрозділу управління росгвардії у Кемеровській області рф Андрію Хітрову. Про це стало відомо із підозри, опублікованої на сайті Офіса генпрокурора.

«3 березня 2022 року російський солдат в складі підрозділу, перетнувши кордон України, увійшов у смт Гостомель Київської області, де примусово захопив квартиру в будинку по вулиці Свято-Покровська, 73д, яка належить Коваленку А.І. Після повної окупації населеного пункту Андрій Хітров і наразі невстановлені товариші почали незаконно обшукувати будинки з метою пошуку українського населення, представників ЗСУ і правоохоронців. Такі обшуки відбулись по вулиці Пушкінській, 3, і Свято-Покровській, 73д, шляхом вибивання дверей і розбивання вікон.

3 березня о 14 годині на вулиці Пушкінській, 3, російські військовослужбовці погрожували двом жителям зброєю, навіть роздягали догола. Після перевірки цих людей утримували в підвалі їх будинку. Їх били прикладами по ребрах і ногах, відібрали два мобільні телефони, відмовляли в їжі та питній воді, імітували розстріли з метою залякування. Крім того, того дня Андрій Хітров та його напарники перевіряли документи людей за адресою: вулиця Свято-Покровська, 73д, погрожуючи зброєю і забираючи мобільні телефони. Після перевірки близько 50 осіб утримували в підвалі будинку".

При цьому з метою надання законності своїм вчинкам Андрій Хітров та інші солдати рф називали їх «фільтраційними заходами».

Нагадаємо, рашист, який застрелив беззбройного українця на Сумщині, вже отримав довічний термін.

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