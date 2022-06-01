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Україна

У МВС підтвердили поранення ватажка бойовиків «ДНР» Пушиліна у Лимані

17:21 1 червня 2022
Пушилін

У мережі з'явилася інформація про те, що в Лимані Донецької області, який захопили окупанти, був поранений так званий «голова ДНР» Денис Пушилін.

Про це повідомляє «РІА-Мелітополь» і додає, що всі відео, які зараз публікуються за участю ватажка бойовиків, — старі «консерви». Трохи згодом з'явилося повідомлення, що цю інформацію підтвердили й у МВС України. Зокрема, радники міністра Віктор Андрусів та Антон Геращенко.

«У місті Лиман (Донецька область) в ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці та був поранений Пушилін, який віз представляти гауляйтера окупованого міста», — написав Геращенко у соцмережах.

Тим часом росЗМІ, посилаючись на «адміністрацію Пушиліна», спростовують інформацію про поранення ватажка бойовиків.

Нагадаємо, що у березні цього року під Волновахою було ліквідовано бойовика Володимира Жога (позивний «Воха»), який входив у ближнє коло «Мотороли» (бойовик Арсен Павлов) і після ліквідації Павлова очолив «Спарту».

Фото зі сторінки Антона Геращенка

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