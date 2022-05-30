Ворог зміцнює позиції в Лимані та на околицях Сєверодонецька і готується наступати на Слов'янськ, — Генштаб

На Сєверодонецькому напрямку ворог закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька та перекинув туди з росії боєприпаси та техніку, а на Лиманському — закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.

Про це повідомили у Генштабі ВСУ та додали, що на Донецькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанська, Сєверодонецька та блокуванні основних логістичних шляхів.

А в Луганській ОДА повідомили, що на околицях Сєверодонецька, куди увійшов ворог, вбито двох містян, п’ятьох поранено.

За іншими напрямками ситуація наступна:

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля, обстрілював з артилерії район Кіндратівки.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від Харкова, а також населені пункти Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм — Барвінкове, Ізюм — Слов’янськ. Перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля — Комишуваха.

На Запорізькому напрямку рашисти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.

«За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БпЛА типу „Куб“. Винищувачі Повітряних Сил за попередню добу над Сумщиною збили два ворожі БПЛА. Українська авіація також завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке», — додали у Генштабі ВСУ.

Раніше радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео, на якому показано, як у Запорізькій області українські спецназівці СБУ знищили одразу 82 окупантів, завдавши них удару з БПЛА.

Фото Луганської ОДА

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