«Собчак — це лялька Кремля»: Олексій Суханов пояснив, чому не довіряє нібито лояльним росіянам

Телеведучий Олексій Суханов, який відмовився від російського паспорта й отримав українське громадянство, назвав російських пропагандистів лайном і пояснив, чому не вірить нібито лояльним журналістам та ліберальним діячам з росії — Навальному, Ходорковському та Каспарову.

Суханов не вірить жодному їхньому слову. І пояснив чому. Олексій вважає, що ніхто з них не визнає Крим українським, не визнає державних кордонів України та права на національну ідентифікацію у цих межах.

«Ні Навальному, ані Каспарову, ані Ходорковському. Я їм нікому не вірю, бо кожен із них — це хвора імперськість», — сказав Суханов.

За його словами, ці росіяни не поважають нашу країну так, щоб це «відчувалося на кінчиках пальців».

«Я не вірю їм. Собчак — це взагалі лялька путіна та лялька Кремля. Взагалі… На ній треба поставити хрест. Дудь — це представник так званої „м'якої пропаганди“» , — сказав Олексій Суханов в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Олексій Суханов залишається в Києві. Телеведучий висловив готовність зі зброєю у руках захищати Україну від рашистів.

Раніше російський опозиційний журналіст та блогер Саша Сотник розповів, чому не можна вірити «хорошим російським» .

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