У квітні командувачем російських військ, що ведуть бойові дії на території України, був призначений генерал армії рф Олександр Дворніков, який раніше воював у Сирії.

Як пише New York Times, за словами американських офіційних осіб, Дворніков після призначення спробував змусити розрізнені повітряні і наземні підрозділи зс рф координувати свої атаки. Але останні два тижні його не бачили. І це змусило деяких чиновників замислитися над тим, чи командує він, як і раніше, окупаційними військами.

Видання зазначає, що російські пілоти продовжують демонструвати ту ж поведінку, що й у перші тижні війни: вони летять через кордон, завдають ударів, а потім швидко повертаються на російську територію. Офіційні особи вважають, що жодної переваги в повітрі росія не встановила.

До речі, після того, як росії не вдався її бліц-криг, на деякий час «зникали» міністр оборони рф Сергій Шойгу і голова Генштабу російської армії Валерій Герасимов. Щоправда, потім вони знову з'явилися. Ходили чутки, що путін, невдоволений Герасимовим, відправляв його в Україну в зону бойових дій.

Фото з Вікіпедії

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