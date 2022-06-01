Україна вигризла перемогу в Шотландії та вийшла до фіналу відбору чемпіонату світу: відеоогляд матчу

У середу, 1 червня, у Глазго на стадіоні «Хемпден Парк» пройшов матч плей-оф відбору на ЧС-2022 між збірними Шотландії та України, який мав відбутися ще у березні, але був перенесений через початок війни на території нашої країни.

Плей-оф відбору на ЧС-2022. ½ фіналу

1 червня (середа)

Шотландія — Україна — 1:3 (Макгрегор, 79 — Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5).

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 90+4), Малиновський (Шапаренко, 72), Зінченко, Циганков (Мудрик, 72), Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78) .

На цей матч чекали дуже довго, і наша команда місяць цілеспрямовано готувалася за кордоном до нього. Якщо за налаштованість українських футболістів, враховуючи ситуацію в рідній країні, можна було не переживати, то ось стосовно фізичних кондицій гравців були певні питання, оскільки більшість із них не мала офіційних матчів із кінця минулого року.

Наскільки війна в Україні об'єднала наших співвітчизників, наочно продемонстрували і вболівальники, і збірна в Глазго. Настільки душевного та щирого виконання гімну нашими футболістами перед матчем, мабуть, не було ніколи. Видно було, що кожен із хлопців пропускає трагічні події на Батьківщині через себе, через своє серце, і всі були готові віддати останні сили на полі заради перемоги, яка принесе хоч трохи радості людям в Україні.

Свій настрій на гру підопічні Олександра Петракова, який виставив оптимальний склад, показали з перших хвилин. Активний пресинг, швидкі атаки, надійність у захисті — футболісти наочно продемонстрували, що це для них більше ніж просто матч. Уже в дебюті зустрічі забійний момент був у Циганкова, який пробивав із центру штрафного майданчика після прострілу з правого флангу, але голкіпер витягнув м'яча з-під поперечини. Трохи згодом неймовірним чином не забив Ярмоленко, опинившись віч-на-віч із воротарем, який дивом зреагував на удар Андрія з кількох метрів.

Але все ж таки наш капітан, який після завершення сезону залишив англійський «Вест Хем», все ж таки досяг свого на 33-й хвилині. Малиновський блискучим пасом зі своєї половини поля вивів Ярмоленка до воріт, і той м'яко перекинув голкіпера, що вискочив на перехоплення, — 0:1. Є 45-й гол Андрія, і до повторення рекорду результативності Андрія Шевченка у складі «жовто-синіх» залишилося лише три точних удари.

Відкривши рахунок, «жовто-сині» продовжували діяти впевнено, особливо нічого не дозволяючи суперникам, яких із трибун підтримували близько 50 тисяч глядачів. І цілком закономірно подвоїли свою перевагу невдовзі після перерви. Караваєв із правого флангу виконав ідеальний навіс на лінію воротарського майданчика, де Яремчук виграв верхову боротьбу відразу у двох опонентів та головою відправив м'яча вкут у протихід воротарю — 0:2.

Дивно, але навіть маючи перевагу у два м'ячі, «жовто-сині» не зупинялися, пам'ятаючи старе прислів'я «найкраща оборона — це атака». Небезпечно вривався до штрафного майданчика Яремчук, кілька подач із кутового виконав Зінченко — у діях наших хлопців відчувалася впевненість.

Утім, в одному з моментів помилка Степаненка, який віддав надто сильну передачу назад на Бущана, ледь не призвела до пропущеного м'яча — благо, від ноги Макгрегора м'яч пролетів поряд із «дев'яткою». Ще раз уже сам голкіпер змусив похвилюватися, не втримавши м'яча після силового прострілу з правого флангу — у цьому епізоді Макгінн, який встигнув на добивання, пробив із кількох метрів головою поруч зі стійкою.

Тиск господарів приніс свої плоди на 79-й хвилині. Макгрегор завдав удару з лінії штрафного майданчика, Бущан не зміг втримати м'яча в руках, а Степапенко не встигнув підстрахувати голкіпера, вибивши м'яча уже з-за лінії воріт — 1:2.

Окрилені господарі помчали вперед, сподіваючись зрівняти рахунок, і відразу ледь не напоролися на відповідь. Довбик, який вийшов на заміну, втік до воріт ледь не з центру поля, але захисник «тартанових» наздогнав форварда та не дозволив пробити по воротах. На останніх хвилинах шотландці організували штурм воріт нашої команди, але успіху не досягли. У той же час перед самим фінальним свистком пропустили контратаку, Зінченко класною передачею вивів Довбика віч-на-віч із воротарем, і цього разу форвард не схибив — 1:3.

Зрештою, Україна здобуває важку перемогу в Шотландії, але при цьому «жовто-сині» своє завдання ще не виконали. Для того, щоб кваліфікуватися до фінальної частини мундіалю, підопічним Олександра Петракова тепер необхідно обіграти команду Уельсу. Цей матч пройде в неділю, 5 червня, у Кардиффі.

До речі, майбутній суперник наших хлопців 1 червня провів поєдинок Ліги націй, поступившись на виїзді Польщі — 1:2 (Уільямс, 52 — Камінські, 72, Свідерські, 85).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі потенційні суперники збірної України у фінальній частині ЧС-2022.

Фото uefa.com

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