«Один з найпідліших військових злочинів»: Зеленський про насильницький вивіз окупантами українських дітей до рф

З початку повномасштабного вторгнення росія активно проводить політику депортації до Мордора українців, у тому числі й дітей.

Про це розповів у своєму відеозверненні за підсумками 98-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найгірших російських військових злочинів. Усього зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це і сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми сім'ями. Близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої будинки через війну. Понад 5 мільйонів виїхали за кордон. І абсолютна більшість із них — це жінки з дітьми», — наголосив Зеленський.

Президент вважає, що росія депортує українців, щоб вони взагалі забули про Україну і більше ніколи не змогли повернутися.

Глава Української держави впевнений, що всіх причетних до цього буде покарано, а Україна зробить усе можливе, щоб депортовані змогли повернутися.

«російська держава розподіляє цих людей по своїй території, поселяє наших громадян, зокрема, у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики — не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну і не могли повернутися. Але ми маємо знайти відповідь і на цей виклик. А також забезпечити, щоб усі, хто вбивав, катував чи депортував українців, відповів за свої дії», — додав Зеленський.

На думку президента, невідворотність покарання — це принцип, якому Україна точно навчить росію.

«Але перш за все, ми маємо навчити її на полі бою тому, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів», — наголосив президент.

Нагадаємо, напередодні Зеленський звернувся до тих, хто «підганяє» ЗСУ, зазначивши, що Україна цінує насамперед кожне життя і тому ніколи не робитиме, як росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що у москві захотіли щось захопити за кілька днів або до певної дати.

Фото Офісу президента

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