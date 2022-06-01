«Цінуємо кожне життя»: Зеленський звернувся до тих, хто «підганяє» ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні прокоментував узгодження шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти росії.

За його словами, затвердження пакету та набрання ним чинності триватиме ще деякий час, але вже зрозумілі ключові елементи санкційних обмежень та їхній напрямок.

«Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з росії. Практичний результат — мінус десятки мільярдів євро, які рф не зможе спрямувати на фінансування терору. Важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювані джерела енергії. Стратегічно це залишає російську державу на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу рф просто не зможе адаптуватися. А отже, програє. Програє економічно», — сказав Зеленський та додав, що очікується відключення одного з найбільших російських банків — «Сбербанку» — від SWIFT, припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі, а також нові персональні санкції.

Президент також звернувся до тих, хто «намагається, скажімо так, „підганяти“ ЗСУ чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше»: " Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що у москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати. Наші військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але невідворотно зривають всі плани окупантів".

Він підкреслив, що ситуація на Донбасі дуже складна — Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове наразі в епіцентрі протистояння. «Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, — це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля — абсолютно прийнятне», — сказав президент.

Нагадаємо, що напередодні в Луганській ОДА повідомляли, що росіяни вдарили по заводу «Пролетарій» та об’єднанню «Азот» у Сєвєродонецьку. Внаслідок авіаудару по «Азоту» стався викид отруйних речовин.

На Херсонському напрямку і на Харківщині українські захисники мають успіхи, ЗСУ стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок — Гуляйполе та Оріхове.

«Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави — це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя», — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що підписав новий указ про нагородження наших героїв. 215 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 17 із них — посмертно.

Володимир Зеленський наголошував, що наразі вкрай важливим є постачання країнами-партнерами необхідного озброєння Україні, насамперед, важкої та далекобійної зброї. Так, у США повідомляли про можливість постачання ЗСУ реактивних систем залпового вогню.

Фото Офісу президента України

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