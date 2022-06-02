Польща припиняє виплату допомоги частині українських біженців: хто залишиться без 40 злотих на день

Польща з 1 липня припинить виплати допомоги для українських біженців. Допомога у розмірі 40 злотих (близько 320 гривень) на день на харчування та проживання виплачувалася з початку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

«Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися» , — сказав представник уряду Польщі у справах біженців Павло Боссернакер.

При цьому він додав, що будуть винятки. Пільги будуть розширені «людям з інвалідністю, вагітним жінкам та багатодітним».

Крім того, високопоставлений політик із правлячої партії «Право і справедливість» заявив виданню, що багато українців шукають роботу та її знаходять.

«Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту — це, на наш погляд, достатній термін», — сказав він.

Нагадаємо, що з початком агресії Росії проти України уряд Польщі в спеціальному акті про допомогу гарантував біженцям допомогу на перші 60 днів і з 1 червня скасував частину пільг для українських біженців. Головне нововведення стосується безкоштовних квитків. Тепер не всі зможуть скористатися пільговим проїздом. Крім того, Польща більше не постачатиме в Україну безкоштовне паливо. Вона робила це після знищення російськими окупантами українських нафтопереробних заводів.

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