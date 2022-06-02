Українська букмекерська контора Favbet, яка продовжує приймати ставки на спорт, не маючи на те ліцензії, рік у рік показує українські податкові збитки, а податки сплачує лише за десяток оформлених співробітників. Про це заявив економічний експерт Олексій Лупоносов у своєму авторському блозі на сайті «Кореспондент», передають «Українські новини».

Як стверджує експерт, згідно з даними Державної податкової служби України, ТОВ «Букмекерська компанія Фавбет», яка приймає ставки на спорт в Україні, у 2020 році показала державі дохід у 0 грн та негативний чистий прибуток у розмірі -565 700 грн. Таку ж податкову картину один із найбільших українських букмекерів показав і у 2021 році.

«Згідно з податковим звітом ТОВ „Букмекерська компанія Фавбет“, за 2021 рік ця компанія заплатила до бюджету України 9818 грн військового збору, 113 тисяч грн податку на доходи фізичних осіб та 79 тисяч грн єдиного соціального внеску. Будучи платником ПДВ компанія „Фавбет“ щодо нього регулярно демонструє негативні значення», — пише експерт.

Виходячи з цих даних, щомісячний фонд оплати заробітної плати у 2021 році у ТОВ «Букмекерська компанія Фавбет» становив лише приблизно 53 тисячі гривень на всю компанію.

«Тобто при розрахунку, що всі працівники у ТОВ „Букмекерська контора Фавбет“ отримують офіційно мінімальну заробітну плату, то всього у букмекерській конторі „Фавбет“ оформлено на „мінімалку“ не більше 10 працівників, із зарплат яких і сплачуються податки до українського бюджету. При цьому у своїх офіційних пресрелізах у Favbet заявляють, що створили 700 робочих місць» , — зазначив Лупоносов.

Як раніше писало видання Дело, незважаючи на те, що в Україні вже майже два роки як легалізовані азартні ігри, які тепер є ліцензійною діяльністю, один із найбільших букмекерів нібито досі не отримав ліцензію на беттингову діяльність, яка є у компанії основною.

Як відомо, ліцензія на букмекерську діяльність — найдорожча і коштує 108 млн грн на рік. Саме її Favbet не хоче отримувати, продовжуючи нелегально брати ставки на спорт і не сплачуючи за це гроші в український бюджет. Favbet отримав лише ліцензії на онлайн-казино, ігрові автомати та казино «Billionaire» у Києві, які коштують значно менше. При цьому сама компанія підтверджує, що за два роки так і не отримала ліцензію на букмекерську діяльність: у своєму офіційному пресрелізі в Favbet перерахували, які ліцензії вони отримали, і серед цього переліку немає ліцензії на беттінг.

Нагадаємо, у січні 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей спрямовувала вимогу компанії Favbet та ряду інших нелегальних букмекерів заблокувати доступ до своїх сайтів через відсутність у них ліцензії на беттингову діяльність. У розпорядженні йшлося, що у разі не виконання цієї вимоги КРАЇЛ звернеться до правоохоронних органів. Тим часом сайт Favbet продовжує працювати у звичайному режимі.

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