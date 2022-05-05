Анджеліна Джолі показала уламок бомби, яким гралась дівчинка з Краматорська

Знаменита голлівудська акторка та спеціальний посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі, яка несподівано відвідала Львів, вперше розповіла про свій візит до України та поділилася історією маленької дівчинки, яка її особливо вразила. Дитина гралась «каменем» — уламком снаряда від бомби, що розірвалася, на вокзалі в Краматорську.

«У Львові мені показали особливий камінь, знайдений маленькою дівчинкою. Дівчинка, яка його знайшла, не зрозуміла, що камінь, з яким вона гралась, насправді був уламком бомби. У вашій долоні він відчувається нерівним і важким, ніж очікується. Його блиск і незвичайність, напевно, привернули увагу дитини.

Коли бомба або снаряд вибухають, гострі уламки важких металів розриваються в тілах тих, хто опинився поблизу точки удару. У багатьох дітей, які перебували на вокзалі в Краматорську під час вибуху, нещодавно видаляли уламки — тяжкий та болісний процес. Фрагменти, що потрапили близько до життєво важливих органів, надто небезпечні для видалення, тому залишилися всередині дітей.

Це шкода без жодного сенсу, що виходить за межі фізичної травми до емоційних та психічних проявів травми. Боротьба за припинення війни, яку зазнала Україна, — це перегони за щоденне обмеження кількості вбитих, поранених, переміщених та травмованих", — написала Джолі в Instagram.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала Львів, її помітили в одному з кафе у спальному районі. Потім акторка побувала в центрі для біженців на залізничному вокзалі, поспілкувалася з дітьми, які постраждали від війни. Під час візиту голлівудської зірки в місті розпочалася повітряна тривога, акторці довелося терміново бігти до укриття.

Візит Джолі надихнув українських артистів. Jerry Heil та Kalush Orchestra записали новий хіт просто в готельному номері.

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