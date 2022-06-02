Ніколи не був пов’язаний із флотом: у рашистів чергова кандидатура на керівника ЧФ

Кремль продовжує ротації командування Чорноморського флоту, яке явно не виправдало сподівань загарбників під час масштабної агресії проти України. Раніше було відомо про нібито призначення на посаду контрадмірала В’ячеслава Родіонова замість «зрадника» Ігоря Осіпова, під командуванням якого флот розпочав масштабну агресію проти України. Тепер у Севастополі російська пропаганда «розкручує» іншого «керівника», а саме заступника командувача Чорноморським флотом — генерал-майора Дмитра Пятуніна.

«Він „відмітився“ у цій ролі на „врученні нагород“ військовим 810-ї бригади морської піхоти та заявою про „розгляд питання“ присвоєння бригаді звання „Маріупольська“, — повідомляють в Асоціації реінтеграції Криму. — Характерно, що Пятунін ніколи не був пов’язаний із флотом загарбників, він у 2016 році „засвітився“ як заступник командувача 49-ю загальновійськовою армією агресора в Ставрополі. А з 2020 року був начальником управління ресурсного забезпечення Центрального воєнного округу у Саратові. У грудні 2020 він отримав генерал-майора, а у 2021 році в ще служив у Саратові та у окупованому Криму раніше не відмічався».

Скоріш за все, новий «тиловик» Чорноморського флоту означає «раптово» виявлені окупантами «недоліки» у матеріально-технічному забезпеченні флоту та буде відповідати за «хлібне» питання — «розпорядження майном та нерухомістю» військ агресора у приморському Севастополі.

Тим часом розвідка попереджає про підготовку рф нових провокацій у Чорному морі.

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